Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде

10:22, 03 марта 2022, ПАИ

Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, пишет РИА Новости.

В комитете отметили, что многие спортсмены грозили отказаться от участия в Паралимпиаде, если не будет пересмотрено решение о допуске российских атлетов.

2 марта международный паралимпийский комитет допустил участие в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Сообщалось, что награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.

Ранее также Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям отстранить от соревнований российских и белорусских атлетов.