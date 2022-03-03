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Спорт

Российским спортсменам запретили участвовать в Паралимпиаде

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Международный паралимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде, пишет РИА Новости.

В комитете отметили, что многие спортсмены грозили отказаться от участия в Паралимпиаде, если не будет пересмотрено решение о допуске российских атлетов.

2 марта международный паралимпийский комитет допустил участие в Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Сообщалось, что награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.

Ранее также Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным организациям отстранить от соревнований российских и белорусских атлетов.

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