Как добраться из России в Европу на самолёте

14:45, 03 марта 2022, ПАИ

Европа закрыла воздушное пространство для российских самолётов, но не для россиян. Попасть в некоторые из европейских стран можно через аэропорты Турции, ОАЭ, Катара, Египта, пишет Forbes.

Самый удобный способ добраться до Европы — через Стамбул. Из его аэропортов самолеты летят практически во все страны, открытые для российских граждан. В Стамбул есть рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Сочи, Уфы, Перми и других крупных городов России.

Дубай также принимает рейсы из нескольких крупных российских городов, но выбор пунктов назначения в Европе не так велик, как при пересадке в Турции. В отдельные страны Европы можно добраться прямым рейсом из Еревана, куда летают самолеты из множества аэропортов по всей России.

В некоторые страны можно попасть также через Абу-Даби, Катар и Каир, но сначала придётся доехать до Москвы либо, в зависимости от направления, — до Санкт-Петербурга или Краснодара.

Проще всего улететь в безвизовые Черногорию, Сербию или Албанию. В Черногорию проще всего добраться через Стамбул. Находиться в стране без визы россияне могут в течение 30 дней. Для въезда потребуется ПЦР-тест, справка о перенесенном коронавирусе либо прививка любой российской вакциной.

В Сербию лететь можно через Стамбул, Абу-Даби, Дубай или Доху. Кроме того, туда летает прямой рейс Air Serbia из Москвы — поскольку страна не входит в ЕС. У приезжающих Сербия требует ПЦР-тест.

Через Стамбул или Абу-Даби можно долететь также до Албании. Для въезда нужен либо сертификат о вакцинации — после второго укола должно пройти не менее двух недель, либо отрицательный ПЦР, либо тест на антиген, либо справка о перенесенном коронавирусе.

Через перечисленные аэропорты можно попасть в несколько стран Шенгенской зоны, которые выдают россиянам туристические визы. Так, до Австрии можно долететь прямым рейсом из Стамбула или Дубая, также есть рейс из Еревана. Российские вакцины страна не принимает, поэтому придется сдать ПЦР-тест либо тест на антиген. Подойдет также справка о перенесенном коронавирусе.

По аналогичным направлениям — через Турцию или через Эмираты — можно добраться до Венгрии. Эта страна принимает все российские вакцины. Если прививки нет, нужен ПЦР-тест.

До Греции можно долететь с одной пересадкой в Стамбуле или Каире, также туда летают самолеты из Еревана. Даже привитым путешественникам потребуется ПЦР- или антиген-тест либо справка или иное доказательство, что ковидом они уже переболели.

Добраться до Словении можно через Стамбул — с 19 февраля страна отменила ограничения на въезд, так что потребуется только оформить визу.

На Кипр самолёты летают через Дубай и Каир. Для оформления визы необходимо заполнить анкету и отправить ее на официальный электронный адрес посольства страны. Такая виза оформляется за пять дней и не нужна, если уже есть шенгенская.

Долететь до Болгарии можно через Стамбул и Дубай. Виза в страну не требуется, если есть действующая шенгенская либо виза Кипра, Румынии или Хорватии. Если же нет, то оформление национальной краткосрочной визы займет три-четыре дня.

В Хорватию есть рейсы через Стамбул и Катар. Для въезда в страну понадобится оформить национальную визу, подойдет и действующий шенген.

Для Кипра, Болгарии и Хорватии потребуется ПЦР- или антиген-тест либо справка о вакцинации. Все три страны принимают привитых «Спутником V».

Еще одно европейское направление из Стамбула и Дохи — Румыния. Оформить краткосрочную национальную визу — если нет шенгенской мультивизы или долгосрочных виз Болгарии, Хорватии или Кипра — можно за 10 дней. Потребуется ПЦР-тест сроком до 72 часов, а если его нет и нет сертификата о прививке одобренной ВОЗ вакциной, пять дней придется провести на карантине.

Улететь в Ирландию можно через Стамбул, Абу-Даби, Дубай или Кишинев. Потребуется виза, которая рассматривается от пяти дней до шести недель. Также нужен отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусе сроком не более полугода.

При наличии визы в Великобританию долететь до нее можно многими путями. Так, в Лондон и Эдинбург быстрее всего можно добраться турецкими авиалиниями через Стамбул, в Глазго — через Дубай. Без прививки одобренной ВОЗ вакциной потребуется ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за два дня до вылета.