Шесть белорусских коров без документов не пропустили через границу в Псковской области

17:39, 03 марта 2022, ПАИ

В минувшие выходные в Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни задержали транспортное средство, в котором перевозили 6 коров с территории Белоруссии. «Живой груз» следовал в Остров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что на животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение исследований, вакцинаций, обработок и их происхождение, а также средства идентификации (бирки, клейма, выщипы). Кроме того, перевозка крупного рогатого скота осуществлялась в неспециализированном транспорте, а маршрут следования не был согласован с управлением Россельхознадзора.

Перемещение 6 коров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, возбуждены дела об административных правонарушениях. Животные возвращены в Белоруссию.