Псковичей призывают оплатить услуги по обращению с ТКО перед праздниками

17:55, 03 марта 2022, ПАИ

Жителей Псковской области призывают оплатить услуги по обращению с ТКО до 10 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

При отсутствии квитанции об оплате можно написать в социальные сети компании в «ВКонтакте» и Instagram, запросив её.

Кроме того, можно оформить электронную квитанцию на электронную почту, что позволит своевременно оплачивать услугу.