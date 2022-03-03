Псковичей призывают оплатить услуги по обращению с ТКО перед праздниками
Жителей Псковской области призывают оплатить услуги по обращению с ТКО до 10 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
При отсутствии квитанции об оплате можно написать в социальные сети компании в «ВКонтакте» и Instagram, запросив её.
Кроме того, можно оформить электронную квитанцию на электронную почту, что позволит своевременно оплачивать услугу.
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