Туристский информационный центр Псковской области претендует на звание лучшего ТИЦ страны

20:57, 03 марта 2022, ПАИ

Туристский информационный центр Псковской области участвует во всероссийском конкурсе «Лучший ТИЦ», который проводит некоммерческое партнёрство НАИТО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проходит в три этапа. Предусмотрена независимая оценка качества услуг, оказываемых туристскими информационными центрами. Её составят на основе оставленных туристами отзывов. Также организации пройдут экспертную оценку.

Народное онлайн-голосование за лучший ТИЦ состоится до 9 марта включительно. Код для голосования за ТИЦ Псковской области — V26384. Для того чтобы голос был зачтён, необходимо отсканировать QR-код на странице конкурса, а также выбрать удобный мессенджер.

По результатам конкурса будут отобраны 10 лучших туристско-информационных центров страны. Также победители будут определены в специальных номинациях: «Самая креативная идея для продвижения», «Самый гостеприимный ТИЦ», «Брендинг туристской организации», «Самый необычный офис ТИЦ».

Всего в конкурсе принимает участие 70 организаций из разных регионов России.

Отметим, что туристский информационный центр Псковской области работает на протяжении 11 лет. Его специалисты развивают туристический потенциал региона, рассказывают о нём по всей России и привлекают путешественников.

В 2021 году ТИЦ Псковской области удалось увеличить посещаемость офиса, количество обращений от туристов, число оказания информационных услуг для туристов вне офиса, по телефону, а также в социальных сетях.

За прошлый год ТИЦ Псковской области провёл ряд мероприятий. В частности, был презентован туристический потенциал нескольких муниципалитетов региона. В рамках акции «Передай привет из Пскова» послания получили жители городов России и иностранных государств. Также региональный ТИЦ не остался в стороне во время празднования 800-летия Александра Невского: видеоролик о туристическом потенциале Гдовского района, рассказывающий о ключевых объектах, связанных с именем благоверного князя, занял второе место на конкурсе «Диво России» в подноминации «Живая история» номинации «Историко-культурные достопримечательности музеи».