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Туристский информационный центр Псковской области претендует на звание лучшего ТИЦ страны

Туристский информационный центр Псковской области участвует во всероссийском конкурсе «Лучший ТИЦ», который проводит некоммерческое партнёрство НАИТО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проходит в три этапа. Предусмотрена независимая оценка качества услуг, оказываемых туристскими информационными центрами. Её составят на основе оставленных туристами отзывов. Также организации пройдут экспертную оценку.

Народное онлайн-голосование за лучший ТИЦ состоится до 9 марта включительно. Код для голосования за ТИЦ Псковской области — V26384. Для того чтобы голос был зачтён, необходимо отсканировать QR-код на странице конкурса, а также выбрать удобный мессенджер.

По результатам конкурса будут отобраны 10 лучших туристско-информационных центров страны. Также победители будут определены в специальных номинациях: «Самая креативная идея для продвижения», «Самый гостеприимный ТИЦ», «Брендинг туристской организации», «Самый необычный офис ТИЦ».

Всего в конкурсе принимает участие 70 организаций из разных регионов России.

Отметим, что туристский информационный центр Псковской области работает на протяжении 11 лет. Его специалисты развивают туристический потенциал региона, рассказывают о нём по всей России и привлекают путешественников.

В 2021 году ТИЦ Псковской области удалось увеличить посещаемость офиса, количество обращений от туристов, число оказания информационных услуг для туристов вне офиса, по телефону, а также в социальных сетях.

За прошлый год ТИЦ Псковской области провёл ряд мероприятий. В частности, был презентован туристический потенциал нескольких муниципалитетов региона. В рамках акции «Передай привет из Пскова» послания получили жители городов России и иностранных государств. Также региональный ТИЦ не остался в стороне во время празднования 800-летия Александра Невского: видеоролик о туристическом потенциале Гдовского района, рассказывающий о ключевых объектах, связанных с именем благоверного князя, занял второе место на конкурсе «Диво России» в подноминации «Живая история» номинации «Историко-культурные достопримечательности музеи».

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