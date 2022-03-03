Псковский инфекционист назвала суточные дозы витамина D для взрослых
Какова суточная доза витамина D для взрослого человека в качестве профилактики, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.
Согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, суточная норма составляет для людей 18-50 лет 600-800 МЕ, для людей старше 50 лет — 800-1000 МЕ, в период беременности — 800-1200.
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