Псковский инфекционист назвала суточные дозы витамина D для взрослых

22:30, 03 марта 2022, ПАИ

Какова суточная доза витамина D для взрослого человека в качестве профилактики, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте.

Согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов, суточная норма составляет для людей 18-50 лет 600-800 МЕ, для людей старше 50 лет — 800-1000 МЕ, в период беременности — 800-1200.