В Пскове отремонтируют дороги на улицах Дновской, Спартака и Торфяной

09:35, 19 июля 2022, ПАИ

Определен подрядчик на выполнение ремонта улиц Дновской, Спартака, Торфяной, в том числе улицы 2-я Торфяная в Пскове, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работы осуществит подрядная организация ООО «ДорСтройСервис». В рамках ремонта будут устранены дефекты и восстановлены элементы автомобильной дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.

Согласно контракту, подрядчик должен отремонтировать проезжую часть улиц: отсыпать выравнивающий слой из щебня, выполнить устройство асфальтобетонного покрытия, привести в порядок обочины. На всех улицах будут установлены искусственные неровности, дорожные знаки и нанесена разметка термопластиком.

Всего планируется отремонтировать около двух километров дороги. Работы должны быть завершены до 23 августа 2023 года.

Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации Пскова. Финансирование работ осуществляется за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».