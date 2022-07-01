На «Электроне» готовят декорации для фестиваля «На рубежах Пскова»

На стадионе «Электрон» началась подготовка к военно-историческому фестивалю «На рубежах Пскова». На площадку привезли все материалы, необходимые для тематических декораций. Волонтёры уже сооружают плац-театр в виде деревни, в которой состоится реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны.
Фестиваль пройдет при грантовой поддержке Росмолодежи, областных и городских властей. Мероприятие продлится в течение двух дней — 22 и 23 июля. Центральным событием станет военно-историческая реконструкция, она состоится 23 июля в 15:00.