Международный день торта отмечают в мире

08:20, 20 июля 2022, ПАИ

20 июля отмечается Международный день торта, посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом», пишет calend.ru.

У истоков праздника стоял «Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары. Именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных «музыкальных тортиков», которую затем поддержали и другие страны. Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив Королевства Любви (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы).

Сегодня организаторами праздника являются Международный оргкомитет Королевства Любви при содействии национальных оргкомитетов, а проведение мероприятий в рамках данного праздника осуществляется в сотрудничестве с международными и национальными профессиональными организациями кондитеров, общественными организациями и просто заинтересованными людьми.