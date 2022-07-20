В Псковской области перевыполнили план по обработке земель от борщевика

14:13, 20 июля 2022, ПАИ

20 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николаем Романовым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В первую очередь губернатор попросил доложить о реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. В этом году муниципалитетам на эти цели выделено 17 млн рублей. «Как на сегодняшний день обстоят дела с уничтожением сорняка, какие предложения есть, чтобы работа проводилась более эффективно», — обозначил круг вопросов Михаил Ведерников.

Николай Романов заметил, что в этом году удалось переломить ситуацию, и районы ведут борьбу с сорным растением достаточно активно. «Все задачи, которые были поставлены на совещании весной, выполнены, двоечников нет. Более того, целевой показатель превышен на 4 га, общая площадь обработки составила 986 га, — доложил председатель комитета. — Активизации работы в борьбе с борщевиком поспособствовала объявленная вами система поощрения муниципалитетов». Больше всего территорий обработано в Пскове, Псковском и Плюсском районах.

Силами Псковавтодора проведен первичный скос и опрыскивание химикатами более 620 га обочин дорог. Сельхозпроизводители региона дополнительно ввели в оборот 5 тысяч га ранее неиспользуемых земель, которые они также обработали от сорного растения.

Николай Романов также доложил, что организационные вопросы по возмещению затрат на борьбу с борщевиком многодетным семьям решены, финансирование на 2022 год составляет 2 млн рублей. «Этого достаточно, чтобы расчистить 100 га земель, но ни одной заявки от семей пока не поступало», — рассказал он.

Губернатор поручил усилить информирование многодетных граждан о возможности получить компенсацию средств за борьбу с борщевиком на своих участках и дополнительно за счет областных средств провести обработку земель в деревне Борисовичи Псковского района, на площадях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки многодетным семьям.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что на следующий год необходимо предусмотреть увеличение лимитов средств на борьбу с борщевиком, чтобы продолжать сокращать площадь произрастания ядовитого растения.

Губернатор дополнительно обратил особое внимание на организацию муниципального контроля над неиспользуемыми территориями, которые зарастают сорняком. «Надо посмотреть, что нужно коллегам на местах. Мы рассмотрим возможность поддержки муниципалитетов из областного бюджета, если требуются дополнительные ставки. Это очень важный вопрос, контроль должен проводиться в течение всего весенне-летнего периода», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он добавил, что в этой части также будет проработан вопрос установки целевых показателей и поощрений для отличившихся муниципалитетов.