Новая школа на Заслонова в Великих Луках готова на 97%

18:46, 21 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с первым вице-губернатором Верой Емельяновой и главой города Великие Луки Николаем Козловским обсудил ход строительства школы на улице Заслонова. Учреждение будет иметь статус Инженерно-экономического лицея. Об этом сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».



На совещании сообщили, что строительная готовность объекта составляет 97%. В классах завершена отделка, установлены мебель и оборудование. Продолжаются работы в спортивном и актовом залах. После этого останется бассейн, благоустройство территории и установка малых архитектурных форм.

«До 20 августа всё нужно закончить, чтобы было время на проверку и лицензирование. 1 сентября дети должны пойти в новую школу. Также город обратился с просьбой о дополнительном выделении 7,5 млн рублей на образовательные программы. Проработаем и окажем поддержку», – сообщил глава города.