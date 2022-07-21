Губернатор Псковской области поздравил островичей с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

22:04, 21 июля 2022, ПАИ

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Губернатор Псковсой области Михаил Ведерников поздравил Островский район с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы чтим подвиг героев-освободителей, партизан и подпольщиков, солдат и офицеров Красной Армии – всех кто день за днём приближал Великую Победу.

Наш священный долг – защищать память тех, кто спас наше Отечество и подарил нам возможность жить в великой, прекрасной и свободной стране.

От всего сердца желаю жителям Островского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родного края», - написал в Telegram-канале глава региона