Губернатор Псковской области поздравил островичей с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Губернатор Псковсой области Михаил Ведерников поздравил Островский район с 78-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
«Мы чтим подвиг героев-освободителей, партизан и подпольщиков, солдат и офицеров Красной Армии – всех кто день за днём приближал Великую Победу.
Наш священный долг – защищать память тех, кто спас наше Отечество и подарил нам возможность жить в великой, прекрасной и свободной стране.
От всего сердца желаю жителям Островского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений во благо родного края», - написал в Telegram-канале глава региона
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Губернатор Псковской области поздравил островичей с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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