Минпромторг поддержал программу фудшеринга по раздаче продуктов малоимущим

08:06, 22 июля 2022, ПАИ

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По проекту торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идет о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию.

«Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», — заметили в министерстве. В ведомстве добавили, что этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.

В министерстве подчеркнули, что сейчас ретейлу выгоднее списать товары и утилизировать их, чем передать продукцию на благотворительность.

По данным исследований, ежегодно в России образуется более 17 млн тонн пищевых отходов. Помимо гуманитарной стороны вопроса, утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды. Поэтому ведомство положительно относится к идее дальнейшего развития фудшеринга.