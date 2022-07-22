На фермерскую ярмарку подали заявки 33 фермера из разных районов Псковской области
На фермерскую ярмарку, которая открылась 22 июля на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского, подали заявки 33 фермера из разных районов Псковской области, сообщил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков.
Он отметил, что заявки распределяются на два дня работы ярмарки: пятницу и субботу. Сегодня на ярмарке 24 участника, еще 8 подававших заявки граждан присоединятся к ярмарке завтра.
«Думаю, что завтра будет немножко поплотнее с точки зрения товаров и побольше будет участников», — подчеркнул замглавы администрации города.
Сегодня ярмарка в Пскове будет работать до 19:00. «Мы так рассчитали, что у людей рабочий день заканчивается в большинстве случаев в пять часов. Как раз после работы все могут прийти сюда и купить какие-то товары перед поездкой на дачу. Ну и продукты, овощи, молочные продукты», — рассказал Павел Волков.
Отметим, что открытие ярмарки было приурочено ко Дню города Пскова.
Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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