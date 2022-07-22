Списки возглавляли. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:00, 22 июля 2022, ПАИ

23 июля завершается этап выдвижения кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области. Для одних партий предвыборная пора – время, когда привычной работы становится просто чуть больше, для других – повод начать выписывать фортеля, чтобы получить хоть минимальный шанс на успех. О партийной активности – в новом, 72-м выпуске видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм».

Международная и российская повестка на уходящей неделе была насыщена новостями о тегеранских встречах президента Владимира Путина, которую неизбежно сравнивали по степени успешности с вояжем Байдена по Ближнему Востоку (не в пользу последнего). Соседние Эстония и Латвия продолжают упорно не отличать человеческое от государственного, давя на своей территории любые намеки на русскость – и об этом тоже поговорили ведущие проекта Александр Машкарин, Антон Сергеев и Максим Андреев.

«Псковский телеграм» – еженедельная программа о самом интересном и обсуждаемом в Telegram-пространстве. Выпуски проекта выходят в свет по пятницам, в 18:00 на сайте ПАИ, в группе агентства в «ВКонтакте», а в 19:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».