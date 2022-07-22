Микрозайм как удобный способ решения финансовых проблем

18:30, 22 июля 2022, ПАИ

Займ – быстрый и удобный способ решения многих житейских вопросов, которые требуют вложения денежных средств. Покупка верхней одежды для всех членов семьи, срочный ремонт автомобиля, покупка мебели… И это далеко не полный перечень проблем, который можно устранить, оформив займ онлайн.

Чем удобен микрозайм?

Микрозайм является аналогом классического кредита. Но в отличие от последнего данный вариант имеет целый ряд преимуществ, которые делают его популярность вполне обоснованной. В их число входит:

Быстрое оформление

Все действия, начиная от подачи заявки и завершая перечислением денег на счет заемщика, проводятся в режиме онлайн. Рассмотрение поданного заявления и его одобрение занимает не более 15 минут. Столько же уходит на перечисление денежных средств. В итоге, вы можете получить требуемую сумму в течение получаса.

Лояльное отношение к заемщикам

Микрокредитные компании отличаются лояльным отношением к клиентам, которые ранее испортили репутацию плательщика. Благодаря такому подходу шансы на получение займа возрастают.

Минимальный набор документов

Чтобы получить деньги в долг, достаточно будет паспорта и активной банковской карты. Иногда могут потребоваться ИНН или СНИЛС. Привлекать поручителей или предоставлять залог в данном случае не потребуется.

Возможность получения в долг небольшой суммы

Получить в долг на короткий период времени небольшую денежную сумму можно мало где. А вот МКК предоставляют своим клиентам подобную услугу. Это очень удобно, когда заемщику требуется небольшая сумма до зарплаты.

Оформив микрозайм в МКК, можно улучшить ранее испорченную кредитную историю

Для тех, кто решил впервые воспользоваться услугами микрокредитной компании, действует специальное предложение. Новые заемщики могут получить деньги в долг под 0%. Для постоянных клиентов у МКК имеются отдельные предложения, а также действует бонусная программа.

Как оформляется микрозайм онлайн?

Чтобы оформить микрозайм в режиме онлайн, необходимо заполнить электронную форму заявки и отправить ее на рассмотрение. После получения одобрения деньги поступят на счет, привязанный к указанной в заявке карте.

Возврат денег осуществляется путем внесения на счет МКК ежемесячных платежей.

В каталоге компании представлены разные варианты пакетов, в рамках которых можно получить деньги в долг на короткий период времени.

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