Микрозайм как удобный способ решения финансовых проблем
Займ – быстрый и удобный способ решения многих житейских вопросов, которые требуют вложения денежных средств. Покупка верхней одежды для всех членов семьи, срочный ремонт автомобиля, покупка мебели… И это далеко не полный перечень проблем, который можно устранить, оформив займ онлайн.
Чем удобен микрозайм?
Микрозайм является аналогом классического кредита. Но в отличие от последнего данный вариант имеет целый ряд преимуществ, которые делают его популярность вполне обоснованной. В их число входит:
Быстрое оформление
Все действия, начиная от подачи заявки и завершая перечислением денег на счет заемщика, проводятся в режиме онлайн. Рассмотрение поданного заявления и его одобрение занимает не более 15 минут. Столько же уходит на перечисление денежных средств. В итоге, вы можете получить требуемую сумму в течение получаса.
Лояльное отношение к заемщикам
Микрокредитные компании отличаются лояльным отношением к клиентам, которые ранее испортили репутацию плательщика. Благодаря такому подходу шансы на получение займа возрастают.
Минимальный набор документов
Чтобы получить деньги в долг, достаточно будет паспорта и активной банковской карты. Иногда могут потребоваться ИНН или СНИЛС. Привлекать поручителей или предоставлять залог в данном случае не потребуется.
Возможность получения в долг небольшой суммы
Получить в долг на короткий период времени небольшую денежную сумму можно мало где. А вот МКК предоставляют своим клиентам подобную услугу. Это очень удобно, когда заемщику требуется небольшая сумма до зарплаты.
Оформив микрозайм в МКК, можно улучшить ранее испорченную кредитную историю
Для тех, кто решил впервые воспользоваться услугами микрокредитной компании, действует специальное предложение. Новые заемщики могут получить деньги в долг под 0%. Для постоянных клиентов у МКК имеются отдельные предложения, а также действует бонусная программа.
Как оформляется микрозайм онлайн?
Чтобы оформить микрозайм в режиме онлайн, необходимо заполнить электронную форму заявки и отправить ее на рассмотрение. После получения одобрения деньги поступят на счет, привязанный к указанной в заявке карте.
Возврат денег осуществляется путем внесения на счет МКК ежемесячных платежей.
В каталоге компании представлены разные варианты пакетов, в рамках которых можно получить деньги в долг на короткий период времени.
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