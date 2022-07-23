Реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны состоялась
Как мы писали ранее, на стадионе «Электрон» в Пскове состоялась реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны. Для участников и гостей работают интерактивные экспозиции, рассказывающие о быте населения и партизан Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Фестиваль проводится в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.
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