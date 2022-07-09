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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Большой праздничный концерт на Октябрьской площади

Прямая трансляция Большого праздничного  концерта на Октябрьской площади. 

Открытие концерта происходит псковской кавер-группой «Красивая». Далее в программе выступления арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz. Напомним, что арт-группы «Soprano Турецкого» посетили сегодня центр ПАИ. 

После концерта жители и гости Пскова смогут увидеть праздничный фейерверк на набережной реки Великой. Залпы в небо начнутся в 23:00 

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