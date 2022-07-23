Стартовала реконструкция котельной в Великих Луках

21:16, 23 июля 2022, ПАИ

Стартовали работы по реконструкции котельной № 15, которая обслуживает северный микрорайон. Об этом в своём еженедельном видеообращении рассказал глава города Великие Луки Николай Козловский.

В рамках данных работ будут заменены водогрейный котёл и вспомогательное оборудование. Это увеличит мощность котельной, позволит подключать новых абонентов и повысит надёжность котельного оборудования. Реконструкция ведётся в рамках проекта «Модернизация системы теплоснабжения города Великие Луки».

«Срок выполнения работ по условиям контракта – июль–ноябрь. В настоящее время подрядная организация выполняет мероприятия по приобретению необходимых материалов и оборудования для производства работ и уже приступила к выполнению демонтажных работ», – сообщил глава города.