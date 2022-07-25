Новый выпуск «Псковского телеграма Online» вышел в прямой эфир

09:00, 25 июля 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир 25 июля.

Какие культурные мероприятия пройдут в регионе до конца лета, и какие звёздные артисты примут в них участие, ведущим программы Надежде Назаренко и Антону Сергееву расскажет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

А о том, как хорошо провести отпуск у нас в регионе, какие новые туристические объекты появились за последнее время, ведущие поговорят с председателем Псковского областного союза туриндустрии Светланой Барановой.

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