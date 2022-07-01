Вернуться на главную страницу Фото 1 из 68 Порядка 100 реконструкторов приехали на фестиваль «На рубежах Пскова»

Фото: Ульяна Ловыгина



23 июля, в День города, на стадионе «Электрон» состоялся военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова». Центральным событием стала реконструкция партизанского боя с карателями времён Великой Отечественной войны. Фестиваль прошел в рамках проекта «Чтобы помнили. Второй фронт Пскова» и был приурочен ко дню освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. В 2022 году мероприятие реализуется на средства гранта Федерального агентства по делам молодёжи на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.