По нацпроекту в Пскове отремонтируют улицу Коммунальную

21:20, 25 июля 2022, ПАИ

Объявлен конкурс на продолжение ремонта улицы Коммунальной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Запланировано обновить участок дороги между улицами Юбилейной и Балтийской с дублерами. Всего около 2 км, заявил в своём Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин.

Объемы работ предусматривают замену покрытия проезжей части и тротуаров, бортового камня, люков колодцев, пешеходного ограждения кустами кизильника. Работы должны быть проведены до 20 сентября 2023 года.

В этот же контракт войдет восстановление тротуаров и зеленой зоны на участке между улицами М. Горького и Юбилейной. Эти работы были исключены из предыдущего контракта, чтобы Псковские тепловые сети смогли проложить теплотрассу, не нарушая свежего покрытия. По окончании работ подрядчик по ремонту Коммунальной должен был вернуться на пешеходную зону, но по решению суда контракт с ним был расторгнут.