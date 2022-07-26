Капитальный ремонт моста через реку Милевку в Пскове идёт полным ходом

17:09, 26 июля 2022, ПАИ

Полным ходом идёт капитальный ремонт моста через реку Милевку в створе улицы Гремячей. По словам главы администрации города Пскова Бориса Елкина, предыдущий подрядчик оказался недобросовестным и в прошлом году пришлось расторгнуть с ним контракт. Новая подрядная организация приступила к работам в конце мая, сообщил глава администрации в своём Telegram-канале.

На сегодня выполнен внушительный объём работ: завершён демонтаж старой переправы, проведены подготовительные работы, выполнено устройство фундамента для будущих опор.

Специалисты возводят опалубку для заливки монолитных опор моста, которых будет две. Пролётное строение будет выполнено из железобетонной плиты. Подрядчик также отремонтирует подходы к мосту, сделает стык с улицей Гремячей, укрепит обочины. Предусмотрено устройство бортового камня, тротуаров, водоотвода и наружного освещения. Разметку нанесут термопластиком.

«Старым мостом долгое время пользовались только пешеходы. До конца этого года по обновлённому сооружению планируем открыть автомобильное движение», — добавил Борис Елкин.