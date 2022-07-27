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Политика

Игорь Сопов: Избирательная система Псковской области – одна из самых оснащённых в России

Избирательная система Псковской области – одна из самых оснащённых в России, заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.

​Игорь Сопов отметил, что последние десять дней были очень напряжёнными из-за непрерывно идущего потока документов, однако разобраться с ним помогает хорошее техническое обеспечение избирательной комиссии. За последний год для каждой ТИК купили многофункциональные центры и 208 принтеров. Кроме того, теперь в каждой УИК есть компьютер или ноутбук.

«Могу сказать, что не только в области, но и в России мы одни из первых. Я делюсь впечатлениями со своими коллегами, они говорят: у нас такого нет, у вас очень здорово получается», — рассказал председатель облизбиркома.

Полное интервью с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым смотрите и читайте на ПАИ сегодня, 27 июля.

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