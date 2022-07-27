Начался приём заявок на II этап форума «Экосистема. Заповедный край»

13:56, 27 июля 2022, ПАИ

С 24 по 28 мая 2022 года в Вологодской области прошёл I этап Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Устойчивое развитие». Участие приняли 190 молодых людей из 54 субъектов страны.

Образовательная программа форума была выстроена по трём направлениям: школа эковолонтёра, школа «Экомедиа», школа «Россия - страна возможностей».

На грантовый конкурс в рамках I этапа форума было подано 182 заявки. Поддержку Росмолодёжи получили 13 проектов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Второй этап форума пройдёт в Камчатском крае с 29 августа по 4 сентября. Приём заявок осуществляется до 29 июля. «Экосистема» соберёт молодёжь, которую волнует экологическое состояние планеты. Участники обменяются практиками в области охраны окружающей среды, а также определяет механизмы повышения экологической грамотности и культуры среди молодёжи.

Принять участие смогут лидеры НКО и проектов в сфере экологии, активисты экологических движений, молодые учёные, деятели креативных индустрий и медиа в «зелёной» повестке, а также участники школьных экологических отрядов, представителей профильных министерств и ведомств.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, председатель организационного комитета Сергей Кириенко отметил, что тема экологии сегодня является крайне актуальной и важной.

«Вопрос охраны окружающей среды, вопрос того, как мы относимся к собственной планете, вопрос о том, как мы не только можем минимизировать ущерб, но и участвовать в его восстановлении, является одним из самых приоритетных по социологическим исследованиям. 66% опрошенных поколения Z волнует вопрос экологии», - добавил Сергей Кириенко.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации, заместитель председателя организационного комитета Виктория Абрамченко подчеркнула, что важно не отпускать это направление и работать в треке нормативно-правового регулирования, технологий.

«Сейчас прорабатываем платформу «Знай Наших»: нам важно отработать отечественные технологии и не зависеть больше от геополитической ситуации, обеспечить все начатые инициативы», - сказала она.