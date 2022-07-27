В Печорах прошла проверка водителей мопедов и мотоциклов

18:31, 27 июля 2022, ПАИ

26 июля с 19:00 до 24:00 на улицах Печор прошла очередная проверка двухколёсных транспортных средств – скутеров, мотоциклов и мопедов.



Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» выехали на вечерние улицы районного центра. От местных жителей неоднократно поступают жалобы на то, что печеряне, в основном, юные любят «погазовать», а иногда и водят своих «железных коней» откровенно опасно. И шум от рёва двигателей мешает обычным жителям, как сообщает корреспондент газеты "Печорская правда".