В Печорах прошла проверка водителей мопедов и мотоциклов
26 июля с 19:00 до 24:00 на улицах Печор прошла очередная проверка двухколёсных транспортных средств – скутеров, мотоциклов и мопедов.
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» выехали на вечерние улицы районного центра. От местных жителей неоднократно поступают жалобы на то, что печеряне, в основном, юные любят «погазовать», а иногда и водят своих «железных коней» откровенно опасно. И шум от рёва двигателей мешает обычным жителям, как сообщает корреспондент газеты "Печорская правда".
На этот раз рейд проводился на двух автомобилях. Причём, на одном не было опознавательных знаков. Так называемое скрытое патрулирование позволяет лучше выявить нарушения Правил дорожного движения. Не секрет, что некоторые нарушители становятся законопослушными только при приближении машины с надписью ДПС.
Кроме того, скрытое патрулирование позволяет не устраивать гонки за нарушителями, а выявлять их спокойно и безопасно для остальных участников дорожного движения и передавать дежурному экипажу ДПС.
На этот раз во время рейда к ответственности привлекли шестнадцатилетнего печерянина, управлявшего мопедом без водительского удостоверения. Отметим, что для оформления документов по нарушению сотрудникам ГИБДД пришлось вызвать мать нарушителя. Но таков закон – с несовершеннолетних нарушителей закон предписывает привлекать к ответственности в присутствии родителей или законных представителей.
Юноша ехал с неработающей фарой по улице Юбилейной в Печорах. На него составили протокол по части 1 статьи 12.7. КоАП РФ.
В патрулировании улиц Печор принимали участие начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов, инспектора ДПС Константин Куденков и Роман Панкратьев, а также член Общественного Совета при МО МВД России Печорский Виктор Маслов.
Кроме того, скрытое патрулирование позволяет не устраивать гонки за нарушителями, а выявлять их спокойно и безопасно для остальных участников дорожного движения и передавать дежурному экипажу ДПС.
На этот раз во время рейда к ответственности привлекли шестнадцатилетнего печерянина, управлявшего мопедом без водительского удостоверения. Отметим, что для оформления документов по нарушению сотрудникам ГИБДД пришлось вызвать мать нарушителя. Но таков закон – с несовершеннолетних нарушителей закон предписывает привлекать к ответственности в присутствии родителей или законных представителей.
Юноша ехал с неработающей фарой по улице Юбилейной в Печорах. На него составили протокол по части 1 статьи 12.7. КоАП РФ.
В патрулировании улиц Печор принимали участие начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Никита Евдокимов, инспектора ДПС Константин Куденков и Роман Панкратьев, а также член Общественного Совета при МО МВД России Печорский Виктор Маслов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
27 июля 2022
ПсковГУ выступит организатором международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов