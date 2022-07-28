Заболевания печени обсуждают в медиацентре ПАИ
28 июля в 10:00 в медиацентре Псковском агентстве информации проходит пресс-конференция, посвященная заболеваниям печени.
Самые распространенные заболевания печени, симптомы и признаки ее нездоровья, как сохранить один из самых важных органов здоровым.
Поговорим об этом с заместителем главного врача по педиатрии Псковской областной инфекционной клинической больницы, главным внештатным инфекционистом Псковской области Еленой Карзановой и врачом-гастроэнтерологом Юлией Сенченко.
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