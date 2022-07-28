В ПсковГУ встретили первых гостей, приехавших в Псковскую область по программе молодежного и студенческого туризма

11:54, 28 июля 2022, ПАИ

В Псков приехали первые гости, посещающие область по программе молодежного и студенческого туризма. Ими стали пятеро ребят из Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Студентов встретили в ПсковГУ, предоставив им возможность разместиться в комфортном общежитии на Розы Люксембург, 6а, сообщили в пресс-службе университета.

Студенты месте с руководителем, помощником директора института международных программ СПбУТУиЭ Натальей Стругач, посетили Старый Изборск и Печоры. Директор колледжа ПсковГУ Мария Павлова познакомила гостей с историей Пскова. Кроме того, партнеры ПсковГУ ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» и гостиница HelioPark Old Estate организовали для студентов производственные экскурсии на базе своих предприятий. Гости осмотрели разные категории номеров, подробно узнали об услугах, структуре и квалификации работников предприятий.

28 июля группа отправилась в Пушкинские Горы, а на пятницу запланировано посещение корпусов Псковского государственного университета.

Добавим, с 1 июня в России стартовала программа молодежного и студенческого туризма, в рамках которой молодые люди могут путешествовать по регионам и останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам. Участникам программы доступны три варианта направлений: научно-популярный туризм — поездки с целью профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ; профориентационный туризм — поездки для краткосрочного погружения в интересующие специальности, смены направления обучения, специализации, получения новых навыков и компетенций, а также культурно-познавательный и рекреационный туризм — поездки с целью культурного и личностного развития.