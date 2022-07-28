Распределительный газопровод построили в Острове

17:20, 28 июля 2022, ПАИ

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселкового газопровода длиной 1,6 километра в частном секторе в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Сети позволят газифицировать около 40 домовладений. В настоящее время ведутся работы по строительству отводов к границам участков и подготовке домов к приёму природного газа.

«Этот район города очень активно застраивается. Теперь у всех его жителей будет возможность подключить свои дома к газу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.