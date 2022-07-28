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Общество

Распределительный газопровод построили в Острове

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселкового газопровода длиной 1,6 километра в частном секторе в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Сети позволят газифицировать около 40 домовладений. В настоящее время ведутся работы по строительству отводов к границам участков и подготовке домов к приёму природного газа.

«Этот район города очень активно застраивается. Теперь у всех его жителей будет возможность подключить свои дома к газу», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

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