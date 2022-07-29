Два новых катера запустили на Талабские острова

11:44, 29 июля 2022, ПАИ

29 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественной церемонии запуска первого рейса двух новых катеров, которые будут перевозить пассажиров на Талабские острова. В деревню Толбица в этот день также прибыли председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Псковского района Наталья Фёдорова, председатели профильных региональных комитетов и другие официальные лица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Настал долгожданный момент», – отметил Михаил Ведерников, приветствуя участников мероприятия.

Глава района добавила, что направление на Талабские острова очень востребованное. Только за прошлые выходные их посетило более 1,5 тыс. гостей. «Катера готовы, прошли необходимую техническую приёмку и тестовые рейсы. С судостроительной компанией взаимодействие есть, недостатки исправляются», – отметила Наталья Фёдорова.

Ценовая политика сохранена: для граждан билет стоит 200 рублей. Есть льготы для отдельных категорий граждан и детей. Несудоходный день — понедельник. Новые катера будут ходить в среду, пятницу, субботу и воскресенье, совершая 4-5 рейсов в день в зависимости от загруженности. Расписание движения, по словам главы района, уже опубликовано. Оно составлено с учётом мнения жителей.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















«К рейсам необходимо продумать автобусное сообщение, чтобы люди могли приезжать к отплытию», — поручил проработать вопрос губернатор врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову.

В ходе мероприятия состоялся чин освящения судов.

Перед запуском первого рейса Михаил Ведерников осмотрел катера. Руководитель транспортной компании, директор колхоза имени Залита Владимир Балясов, рассказал, что катера оснащены всеми необходимыми средствами спасения и пожаротушения. Внутри и снаружи обустроена система видеонаблюдения. Они развивают скорость до 30 км/ч, имеют возможность причаливать к необорудованному берегу.

«Все функционально. Двигатели отечественные, поэтому с ремонтом проблем возникнуть не должно», — подчеркнул глава региона по итогам осмотра.

В составе экипажа каждого катера — капитан и матрос. Ранее все специалисты прошли обучение. «Нужно предусмотреть кадровый резерв, чтобы была взаимозаменяемость у специалистов», — заметил Михаил Ведерников. Он также пообщался с экипажами и поздравил их с началом движения по маршруту.

В завершение губернатор обсудил с главой района вопрос благоустройства причала в деревне Толбица. Наталья Фёдорова рассказала о планах на ближайшую перспективу, в частности о необходимости обустройства санитарной зоны.

Катера серии КС 32 сделаны на Костромском судомеханическом заводе. Вместимость с экипажем – 32 человека. Движитель — одна водомётная установка, работающая от дизельного двигателя. Осадка катера — 40 см.

Сюжет о первом рейсе новых катеров на Талабские острова выйдет сегодня на телеканале «Первый Псковский».