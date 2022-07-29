Первые пассажиры опробовали новый багажный транспортёр в псковском аэропорту

14:41, 29 июля 2022, ПАИ

Первыми пассажирами, которые воспользовались новым транспортёром для багажа в аэропорту имени княгини Ольги, стали прилетевшие из Минеральных Вод псковичи, сообщил 29 июля директор псковского аэропорта Артём Тарасов.

«Нововведения в аэропорту заметны, транспортëр нам понравился. Очень удобно», - поделилась впечатлениями пассажирка, прилетевшая из Минеральных Вод. Артём Тарасов добавил, что в дальнейшем планируется отремонтировать секции с багажной лентой и зоны входа и выхода в аэропорт. Завершить работы планируется к осени.

Ранее сообщалось, что 18 июля псковский аэропорт получил новейший транспортёр для выгрузки багажа. Добавим, в августе-сентябре также ожидается поступление в аэропорт машины для обработки самолетов противообледенительной жидкостью (деайсером) для более безопасных полётов в холодное время года.