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Развитие стрельбы из лука и спортивной аэробики в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ

29 июля в 15:00 в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная развитию в Пскове стрельбы из лука и спортивной аэробики.

Почему в Пскове энтузиасты решили развивать лучный спорт, есть ли в обществе запрос на этот вид спорта, как стать лучником, как в областной столице развивается спортивная аэробика и как спортшкола «Бригантина» готовится к своему 30-летию, ответят наши гости: председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, основатель, руководитель лучного тира LOOK Таисия Кеньк и тренер отделения спортивной аэробики спортивной школы «Бригантина» Анжелика Алексеева.

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