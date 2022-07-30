В Пскове завершена реставрация Поганкиных палат

12:50, 30 июля 2022, ПАИ

В Пскове завершена реставрация Поганкиных палат. Объект планируется открыть 16 августа выставкой «Клады великих потрясений», сообщили в Тelegram-канале ТИЦ Псковской области.

Экспозицию выставки составят находки, найденные в 2016 году около Поганкиных палат. В кладе более пяти тысяч уникальных предметов. Часть из них уже отреставрированы и попадут в экспозицию выставки.

Поганкины палаты — памятник гражданской архитектуры. Это самая большая гражданская постройка XVII века на территории древнего Пскова. Палаты полностью сохранили свой объем, представляют собой П-образное здание, построенное из псковского известняка и состоящее из трех частей: трехэтажной, двухэтажной, одноэтажной. Здание построено по заказу главы рода, крупнейшего псковского купца С. Поганкина.