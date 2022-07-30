Экс-футболист клуба «Псков» вышел на поле в составе «Зенита»

22:27, 30 июля 2022, ПАИ

«Зенит» выиграл «Локомотив» в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги, сообщают РИА Новости Спорт.

В составе команды «Зенита» дебютировал 19-летний полузащитник Ярослав Михайлов, который вышел на замену на третьей добавленной к матчу минуте вместо Клаудиньо. Ранее Ярослав играл в школе ФК «Псков-747» под руководством Владимира Кравченко.

Встреча, «Зенита» и «Локомотива» прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:0.

«Зенит» с семью очками после трех матчей вышел на первое место в турнирной таблице. Вторым идет ЦСКА (6 очков), который еще не сыграл матч третьего тура. «Локомотив» с двумя очками идет на 12-й строчке.