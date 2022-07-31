Жительница Петрозаводска осталась в восторге от псковских маршруток

16:08, 31 июля 2022, ПАИ

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Жительница Петрозаводска сравнила общественный транспорт родного города и Пскова. Отзыв она опубликовала в группе «Подслушано в ПТЗ» в соцсети «Вконтакте».

«Побывала в Пскове и поняла, что в славном городе [Петрозаводске – ПАИ] просто нет городского транспорта, кроме моих любимых троллейбусов. Но троллейбусов мало, не в каждый район можно попасть, хотя работает приложение «Умный транспорт», и это удобно», — отметила она.

По её словам, в Пскове на данный момент троллейбусов нет, однако есть автобусы и маршрутки. «Замечательно продуманы маршруты, есть расписания автобусов на остановках (расписаний маршруток нет). Просто после наших грязных и вонючих маршруток, да и дорогих, как ни странно (да ещё и боящихся ходить по вечерам), транспорт Пскова меня восхитил», — отметила она.