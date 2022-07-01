Три пожара ликвидировано на территории Псковской области за сутки

22:19, 31 июля 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации трех пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал ПАИ Псковская сводка.

Так, 30 июля в 14:10 в Великолукском районе в деревне Горушка сгорели: жилой дом размером 6х6 метров; хлев размером 4х4 метра; надворная постройка размером 6х4 метра.Обнаружен погибшим 81-летний мужчина. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации газового оборудования.

В 17:27 в Пустошке на переулке Революции дом 7 жилой дом размером 6х8 метров выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля по всей площади. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

В 17:50 сгорела баня размером 3х4 метра. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.