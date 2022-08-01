Студенты ПсковГУ продолжат занятия с детьми особых групп в рамках проекта «База бесплатных репетиторов»
В Молодёжном центре продолжаются занятия в рамках проекта «База бесплатных репетиторов для детей особых групп». Репетиторами выступают студенты педагогических направлений Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.
В ходе проекта участники будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ по химии, биологии и английскому языку, а также проходить занятия «Подготовка к школе» для тех, кому только предстоит пойти в школу в этом году.
Записаться можно в личных сообщениях через координатора проекта Валерию Комарову (vk.com/lerakomarova_12).
Напомним, проект «База бесплатных репетиторов для детей особых групп» создан для детей из многодетных, малоимущих и неблагополучных семей. Он позволяет ребятам бесплатно посещать занятия по различным предметам.
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