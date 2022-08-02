Александр Котов: Служба в ВДВ – каждодневный экзамен на доблесть и силу духа

10:39, 02 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил псковских десантников с Днём Воздушно-десантных войск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Котова, в многовековой ратной истории Пскова есть много почитаемых горожанами знаковых дат, связанных с боевой славой и воинской доблестью. 2 августа, День ВДВ, – не просто одна из них, а одна из самых значимых, считает парламентарий.

«За право называться столицей ВДВ могут побороться несколько городов России, и у Пскова есть все основания претендовать на это почётное звание: во-первых, в городе базируется старейшее из ныне существующих соединений ВДВ России – прославленная 76-я гвардейская Черниговская Краснознамённая воздушно-десантная дивизия. Во-вторых, с Псковом связано имя «десантника № 1» – отца-основателя ВДВ, Героя Советского Союза Василия Маргелова: под его руководством воздушно-десантные войска стали одним из самых боеготовных формирований в мире. «Сбит с ног – сражайся на коленях, идти не можешь – лёжа наступай» – слова Маргелова о десантниках точны и актуальны даже спустя десятилетия. Нынешнее поколение бойцов абсолютно им соответствует», – сказал Александр Котов.

Он также отметил, что голубой берет десантника узнаваем во всём мире, а служба была и остаётся престижной и значимой: это каждодневный экзамен на доблесть, физическую выносливость и силу духа.

«Мужественные, отважные, преданные Родине бойцы отстаивают национальные интересы страны, порою ценой собственной жизни. Мы ждём возвращения наших бойцов, мы желаем российским десантникам крепкого здоровья, мира и благополучия! С праздником, воины-гвардейцы! Успешного выполнения всех поставленных задач!» – заключил Александр Котов.