Завершён ремонт на участке автодороги Пушкинские Горы – Рождество – Велье

11:07, 02 августа 2022, ПАИ

Согласно государственному заданию в рамках адресной программы «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия» Псковавтодор завершил дорожные работы на одном из участков в Пушкиногорском районе, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Так, на автомобильной дороге Пушкинские Горы – Рождество – Велье (км 1+026 – км 3+403) отфрезеровали изношенное дорожное полотно и привели в порядок обочины и съезды, также заасфальтировали заездной карман, уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и провели работы по устройству одиночной поверхностной обработки.

Таким образом, весь участок дороги приведён в нормативное состояние.