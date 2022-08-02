Контейнеры «Экопрома» для пластика установят на городских мероприятиях

11:31, 02 августа 2022, ПАИ

Контейнеры «Экопрома» для пластика установят в местах проведения городских мероприятий Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Порой на праздниках или концертах некуда выкинуть пластиковую бутылку, а ходить с ней в руках все мероприятие вызывает лёгкое чувство дискомфорта. Специально для этого рядом с обычными ёмкостями для ТКО будут выставляться небольшие контейнеры для пластиковых бутылок. Узнать их очень легко по характерной картинке «Знака переработки» и оранжевой надписи «Пластик», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее подобные контейнеры псковичи уже могли видеть в Финском парке, а 2 августа они появятся около Зелёного театра, где будут проходить мероприятия, посвящённые Дню образования ВДВ.

Вывоз контейнеров будут производить отдельные автомобили: бытовые отходы и органику вывозит обычный мусоровоз, а пластик — спецтехника с ярко-оранжевой наклейкой «Вторсырьё» на левом борту.