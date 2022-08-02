Набор на программы для тренеров и инструкторов объявляет ПсковГУ

12:15, 02 августа 2022, ПАИ

Псковский государственный университет объявляет набор слушателей на программу профессиональной переподготовки «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Программа подходит спортсменам или инструкторам, которые планируют профессионально заниматься тренерством. По окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной переподготовке. Стоимость обучения – 12 500 рублей. Срок обучения – три месяца.

Занятия стартуют в сентябре 2022 года и будут проходить в вечернее время. Лекции и практические семинары проведут опытные преподаватели вуза.

Кроме того, университет приглашает тренеров, тренеров-преподавателей спортивных школ, инструкторов, методистов, членов сборных команд и специалистов в области физической культуры и спорта на программу повышения квалификации «Адаптивная физическая культура».

Обучение проходит с применением дистанционных образовательных технологий в период с 8 по 22 августа. По окончании курса выдаётся удостоверение о повышении квалификации. Стоимость обучения – 1 500 руб.

Для справок: (8112) 79-76-95, 79-76-22 или ino@pskgu.ru.