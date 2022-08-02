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Дом Ксендза откроется в Пскове 5 августа

Фото: Псковский музей-заповедник

Памятник гражданского зодчества XVII века «Палаты у Сокольей башни», известный псковичам как Дом Ксендза, откроет свои двери для посетителей уже 5 августа, сообщает Псковский музей-заповедник в своём Telegram.

В этот день пройдёт экскурсия «Возрождение. Выставка одного музея», которая покажет музейное пространство после грандиозной реставрации ещё до того, как оно заполнится экспонатами. В ходе экскурсии можно узнать о владельцах постройки и их судьбах, понять, почему Палаты у Сокольей башни называют первой дворянской усадьбой в Пскове и с чем связано двойное название памятника.

Посетителям расскажут об этапах строительства и итогах археологических исследований памятника градостроительства XVII века, а также познакомят с новейшими технологиями реставрации.

Экскурсию будут проводить сотрудники музея для групп (от 3 до 15 человек) в 11:30, 14:00 и 16:00 по предварительной записи в рабочие дни, кроме понедельника. В субботу формируется сборная группа в 12:00.

Есть также возможность проведения вечерних экскурсии в 20:00 (со вторника по пятницу).

Продолжительность экскурсии 45-50 минут. Билеты на экскурсию можно приобрести в кассе музея (улица Некрасова, 7).

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