Во время реставрации Троицкий собор Пскова полностью закрывать не будут
Во время реставрации Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова полностью закрывать не будут. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.
«Основная проблема работ заключается в фундаменте и подклете храма. Весь храм закрывать не будем, верхний ярус – основной – будет открыт. Когда мы сделаем первый ярус, перейдём на второй и верхний переместим вниз», – рассказал Денис Василенко.
Реставрационные работы Троицкого собора планируют начать уже в начале 2023 года.
Ещё два объекта, которые подлежат реставрации, - колокольня и пороховые погреба. Завершение работ колокольни планируется к осени 2023 года, работы в пороховых погребах начнут в августе 2022 года, и их планируют завершить к весне 2023 года. Здание бывших пороховых погребов планируют сделать как зал для встреч с молодёжью и конгресс-холл.
«Кремль, в принципе, мы закрывать не планируем, наоборот доступ будет, мы сделаем всё максимально безопасно, чтобы проход людей в храм осуществлялся», – отметил Денис Василенко и добавил, что в тех местах, где будут вестись работы, проход ограничат со всеми нормами безопасности.
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