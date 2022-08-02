Во время реставрации Троицкий собор Пскова полностью закрывать не будут

14:53, 02 августа 2022, ПАИ

Во время реставрации Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова полностью закрывать не будут. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил гендиректор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

«Основная проблема работ заключается в фундаменте и подклете храма. Весь храм закрывать не будем, верхний ярус – основной – будет открыт. Когда мы сделаем первый ярус, перейдём на второй и верхний переместим вниз», – рассказал Денис Василенко.

Реставрационные работы Троицкого собора планируют начать уже в начале 2023 года.

Ещё два объекта, которые подлежат реставрации, - колокольня и пороховые погреба. Завершение работ колокольни планируется к осени 2023 года, работы в пороховых погребах начнут в августе 2022 года, и их планируют завершить к весне 2023 года. Здание бывших пороховых погребов планируют сделать как зал для встреч с молодёжью и конгресс-холл.

«Кремль, в принципе, мы закрывать не планируем, наоборот доступ будет, мы сделаем всё максимально безопасно, чтобы проход людей в храм осуществлялся», – отметил Денис Василенко и добавил, что в тех местах, где будут вестись работы, проход ограничат со всеми нормами безопасности.