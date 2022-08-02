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Студентов ПсковГУ приглашают поучаствовать в форуме «Таврида.АРТ»

Студентов ПсковГУ приглашают принять участие в образовательных заездах форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида.АРТ», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Программа этого года посвящена главным темам, которые сегодня определяют вектор работы творцов: развитие креативной экономики и система поддержки молодых творцов в новых условиях, принципы формирования профильных проектных команд, а также в Год культурного наследия народов России часть программы арт-школ будет посвящена темам народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей страны.

Образовательный заезд «Главная сцена» пройдёт с 5 по 11 сентября. В данный заезд включены шесть артшкол: театральный менеджмент, национальный театр, музыкальный театр, гостеприимство, промышленный дизайн, акселератор «Создавай.Таврида».

Заезд «В эфире» состоится с 19 по 25 сентября. Он объединяет разные направления, выраженные в пяти артшколах: кино и сериалы, геймдизайн, новые медиа, виноделие и сыроварение и артшкола, посвящённая развитию Дальнего Востока, Арктики. Регистрация пройдёт до 17 августа, на артшколу кино и сериалов ‒ до 3 августа.

Образовательный заезд «Сложности = возможности» пройдёт с 4 по 10 октября и объединит артшколы: уличный театр и цирк, академическая живопись, управление творческих проектов, международная артшкола «Здравствуй, Россия!». Регистрация открыта до 28 августа.

Для подачи заявки необходимо выполнить творческое задание и записать видеовизитку. Подробные условия участия читайте на сайте.

Добавим, «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и стал включать в себя традиционный форум и фестиваль творческих сообществ «Таврида.АРТ».

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