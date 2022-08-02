Псковичей приглашают помолиться о Семёне Гейченко на Ворониче

17:04, 02 августа 2022, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех присоединиться к молитве о легендарном музейщике, первом послевоенном директоре и хранителе «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко, который ушёл из жизни 2 августа 1993 года. По давней традиции этот день в «Михайловском» объявлен днём памяти всех сотрудников музея-заповедника, которых уже нет с нами, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Завтра, 3 августа, на Ворониче, где похоронены С. С. Гейченко и его супруга, Л. Д. Гейченко, также много лет отработавшая в Пушкинском заповеднике, отслужат литию. Заупокойная служба, которую проведёт настоятель псковского храма Анастасии Узорешительницы отец Евгений Ковалёв, начнётся в 9:15. Из Пушкинских Гор до Воронича добраться можно будет, в том числе, и на музейном автобусе, который отправится от музейного научно-культурного центра в 9:00.

Кроме того, музей-заповедник сегодня предлагает вниманию интернет-пользователей виртуальную выставку фондовых фотографий – неформальных портретов С. С. Гейченко, подчёркивая, что «…отсутствие официоза – это был стиль жизни хранителя». Небольшая экспозиция размещена в официальных сообществах «Михайловского» в социальных сетях.