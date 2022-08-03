«Экопром» отметил чистоплотность псковичей во время празднования Дня ВДВ
После празднования Дня ВДВ в Пскове горожане оставили место проведения праздничных мероприятий в чистоте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами – филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
2 августа в Зелёном театре Пскова прошли праздничные мероприятия, посвящённые 92-й годовщине со дня образования ВДВ России. Для обеспечения чистоты псковский «Экопром» установил мешки для мусора по всему периметру парка. Помимо этого, были выставлены два контейнера для бытового мусора и два контейнера для пластика.
По словам сотрудников регоператора, псковичи активно пользовались мешками для мусора. При этом переполнения нигде не было, что оставило положительное впечатление о прошедшем празднике. «Хочется выразить благодарность жителям города за ту чистоту, что они оставили после себя на празднике», — сообщили в «Экопроме».
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