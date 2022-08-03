160 пловцов зарегистрировались для участия в «Swimcup Open Water Псков 2022»
160 пловцов зарегистрировались для участия в «Swimcup Open Water Псков 2022» – в первом в истории города заплыве на открытой воде, сообщает Telegram-канал Псковской области.
«Нас ждут три дистанции. Первая – на 1,5 км (для начинающих пловцов) по течению реки, которая стартует от Мирожского монастыря и финиширует под стенами Крома. Две другие дистанции – 2,5 км и 5 км против течения реки – стартуют, соответственно, от церкви Святых апостолов Петра и Павла и от Снетогорского монастыря. Здесь уже посложнее, это для продвинутых пловцов. Но таких у нас тоже достаточно», – рассказал организатор соревнований Евгений Леонов.
Сам спортивный городок разместится в стенах Крома – там пройдут официальные церемонии открытия и закрытия соревнований, награждения, шоу-программа.
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