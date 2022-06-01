Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
 

ВИДЕО Прогулки со страусом: экоферма под Псковом приглашает гостей

Псковское агентство информации совместно с объединением фермеров, владельцев небольших музеев и хуторов «Живая карта Печорской стороны» продолжает публикацию серии видеорепортажей о сельском туризме в нашем регионе. Проект объединяет около 30 туристических объектов, расположенных в Печорском районе и часто остающихся в стороне от традиционных экскурсий.

Более 200 страусов живёт на ферме возле Старого Изборска. Необычное для Псковской области хозяйство не только полностью восстановилось после пандемии коронавируса, но и постоянно увеличивает количество птиц.

В сезон на ферме ежедневно бывают сотни туристов со всей России. Специально для ПАИ владелец фермы Евгений Прокофьев провёл мастер-класс по кормлению страусов с руки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...