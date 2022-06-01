ВИДЕО Прогулки со страусом: экоферма под Псковом приглашает гостей

15:52, 03 августа 2022, ПАИ

Псковское агентство информации совместно с объединением фермеров, владельцев небольших музеев и хуторов «Живая карта Печорской стороны» продолжает публикацию серии видеорепортажей о сельском туризме в нашем регионе. Проект объединяет около 30 туристических объектов, расположенных в Печорском районе и часто остающихся в стороне от традиционных экскурсий.

Более 200 страусов живёт на ферме возле Старого Изборска. Необычное для Псковской области хозяйство не только полностью восстановилось после пандемии коронавируса, но и постоянно увеличивает количество птиц.

В сезон на ферме ежедневно бывают сотни туристов со всей России. Специально для ПАИ владелец фермы Евгений Прокофьев провёл мастер-класс по кормлению страусов с руки.