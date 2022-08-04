Движение транспорта по улице Пригородной ограничат в Пскове
Движение транспорта по части улице Пригородной в Пскове ограничат с 8 августа, сообщили в Telegram-канале администрации города.
Ограничение движение планируется в районе пересечения улиц Пригородной и Красносельской. Ремонтные работы на объекте будут проводиться до 28 августа.
Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей региона обращать внимание на существующую схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков.
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