Движение транспорта по улице Пригородной ограничат в Пскове

17:43, 04 августа 2022, ПАИ

Движение транспорта по части улице Пригородной в Пскове ограничат с 8 августа, сообщили в Telegram-канале администрации города.

Ограничение движение планируется в районе пересечения улиц Пригородной и Красносельской. Ремонтные работы на объекте будут проводиться до 28 августа.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей региона обращать внимание на существующую схему организации движения и выполнять требования дорожных знаков.