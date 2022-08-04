Продолжается регистрация на отборочный этап проекта ПсковГУ PROдвигай свой край
Студентов Псковского государственного университета приглашают к участию в отборочном этапе проекта ПсковГУ PROдвигай свой край. Регистрация доступна на сайте здесь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.
Программа проектной школы включает в себя три блока: объекты историко-культурного наследия как туристские дестинации, историко-культурный компонент контента соцсетей и особенности продвижения внутреннего туризма.
В рамках проекта специалисты разработают отвечающую потребностям наиболее актуального положения гражданского воспитания молодежи и продвижения внутреннего туризма программу всероссийской проектной школы, которая может быть в дальнейшем тиражирована в качестве успешного кейса на другие регионы и федеральные центры.
Отметим, проект PROдвигай свой край (проектная медиашкола волонтёров культуры) направлен на повышение знаний студентов Российской Федерации об историко-культурном наследии страны, значимых исторических фактах, датах, персоналиях, объектах и туристическом потенциале территорий, развитии внутреннего туризма.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Псково-Печерский монастырь оказался на 58-м месте по числу поисковых запросов на достопримечательности в Яндексе